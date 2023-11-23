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(Андреева) Авдотья (Евдокия)

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Место рождения

Облечихино, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.03.1832

Дата смерти

07.01.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1832

Отец: Иванов Андрей

Мать: (Кузьмина) Анна

Облечихино, Островский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Андрей

Рождение ребёнка
16.01.1865

Дочь: Андреева Анна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей

Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния
В метриках записана под номером 2 | Лисинской волости Островского уезда
Смерть
07.01.1879 ст.

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