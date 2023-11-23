(Андреева) Авдотья (Евдокия)
Место рождения
Дата рождения14.03.1832
Дата смерти07.01.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1832
Отец: Иванов Андрей
Мать: (Кузьмина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Андрей
Рождение ребёнка
16.01.1865
Дочь: Андреева Анна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей
Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния
В метриках записана под номером 2 | Лисинской волости Островского уезда
Смерть
07.01.1879 ст.