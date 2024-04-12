Евдокия Васильевна (или Ионнавна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Василий (или Ионна)
Бракосочетание
03.11.1857
Муж: Илья Аммосович
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Минадора Ильинична
Отец ребёнка: Илья Аммосович
Рождение ребёнка
02.05.1866
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Аммосович
Смерть
Неизвестно