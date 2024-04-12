Евдокия Васильевна (или Ионнавна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна (или Ионнавна)

Место рождения

Загрязье, Тупицинская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Василий (или Ионна)

Мать: не указана

Загрязье, Тупицинская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Илья Аммосович

Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Минадора Ильинична

Отец ребёнка: Илья Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1866

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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