Трофимова Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминская Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Константин Борисович
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична
Смерть
Неизвестно