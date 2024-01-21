Трофимова Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминская Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Константин Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Ильинична

Смерть
Неизвестно
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