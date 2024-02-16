Ксения Семеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности