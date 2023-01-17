Кондрашева (Митина) Пелагея Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Митина) Пелагея Галактионовна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.

Сын: Кондрашев Иван

Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Дочь: Кондрашева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.

Сын: Кондрашев Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Тимофей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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