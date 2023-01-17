Кондрашева (Митина) Пелагея Галактионовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.
Сын: Кондрашев Иван
Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Дочь: Кондрашева Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.
Сын: Кондрашев Антон Тимофеевич
Отец ребёнка: Кондрашев Тимофей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно