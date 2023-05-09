Чернов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Чернова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Чернова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Елена
Рождение ребёнка
14.04.1924
Дочь: Тимонина (Чернова) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Чернова Елена
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно