Чернов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Сергей

Чернов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Чернова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Чернова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Елена

Рождение ребёнка
14.04.1924

Дочь: Тимонина (Чернова) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Чернова Елена

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.