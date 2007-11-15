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Бабич Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.2007

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2007

Отец: Бабич Роман

Мать: Бабич Ольга Ивановна

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