Федосья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Муж: Иван Сысоевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Федора Иванова
Отец ребёнка: Иван Сысоевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Сысоевич
Рождение ребёнка
16.06.1840
Сын: Иван
Отец ребёнка: Иван Сысоевич
Бракосочетание
Около 1841
Муж: Иван Данилов
Рождение ребёнка
05.06.1843
Сын: Сысойкин Тимофей
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Азар Иванов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Смерть
Неизвестно