Федосья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.
Около 1819 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.
1840 г.р.
1843 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Иван Сысоевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Федора Иванова

Отец ребёнка: Иван Сысоевич

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Сысоевич

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Иван

Отец ребёнка: Иван Сысоевич

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1841

Муж: Иван Данилов

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.06.1843

Сын: Сысойкин Тимофей

Отец ребёнка: Иван Данилов

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Данилов

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Азар Иванов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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