Якименко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1996
Сын: Якименко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Якименко (Шашенок) Светлана
Рождение ребёнка
19.03.2009
Дочь: Якименко Алла Николаевна
Мать ребёнка: Якименко (Шашенок) Светлана