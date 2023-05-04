Якименко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко (Шашенок) Светлана

Рождение ребёнка
28.08.1996

Сын: Якименко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Якименко (Шашенок) Светлана

Рождение ребёнка
19.03.2009

Дочь: Якименко Алла Николаевна

Мать ребёнка: Якименко (Шашенок) Светлана

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