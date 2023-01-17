Подольцев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1892
Дата смерти?.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1892
Образование
1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Учился и окончил гимназию в г. Пензе (есть фотографии разных лет, совместные с братом и матерью, сделанные у одного из пензенских фотографов)
Образование
1916
Московский Императорский университет Юридический факультет.|Последний выпуск Московского Императорского Университета, потому что в 1917 г. это уже был университет свободной России.
Военная служба
1916
Был направлен как вольноопределяющийся в Одесское артиллерийское училище. В это время жил и работал. В Одессе его дядя, Подольцев Василий Михайлович. Видимо, контакт у них не получился. В одесском арт... Показать все
Военная служба
1917
После окончания училища в звании прапорщика был направлен на румынский фронт (так же, как и Катаев).
Военная служба
1918
После подписания Брестского мира Украину оккупировали немецкие войска, по условиям мира часть была выведена с территории Украины. Эта часть перешла в Красную армию, и его избрали командиром батареи кр... Показать все
Бракосочетание
1920
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Стали жить в Керенске в доме родителей Николая Михайловича.
Эмиграция
1930
Летом 1930 г. семья уехала из Вадинска (Керенск уже переименовали) в г. Новосибирск. Вначале уехал Николай Михайлович, а за ним вся семья: Любовь Федоровна с сыном Львом, Ольга Федоровна (сестра Любов... Показать все
Место жительства
1931
В 1931 г. они получили двухкомнатную квартиру по месту работы отца – в Кузбассшахтстрое.
Образование
1932
Заочно учился в Московском финансово-экономическом институте по спец. экономист (в связи с тем, что в те годы дореволюционные дипломы уже перестали признавать)
Арест
?.12.1937
Однако в декабре 1937 Николая Подольцева арестовали по доносу сослуживца по партии.
Смерть
?.01.1938
Был ложно обвинен "тройкой" НКВД по Западно-Сибирскому краю по статье 58 УК РСФСР. Расстрелян.
Реабилитация осужденного
1991
Реабилитирован "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".