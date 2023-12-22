Мальгинова Павла Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгинова Павла Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Тимофеев Никифор Иванович

Запись в метрической книге Троицкой Уфтюжкой церкви (село Ивановская Усть-Кубинского р-на Вологодской области): Отставной солдат деревни Косминской Никифор Иванов Тимофеев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно
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