Мальгинова Павла Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1909
Запись в метрической книге Троицкой Уфтюжкой церкви (село Ивановская Усть-Кубинского р-на Вологодской области): Отставной солдат деревни Косминской Никифор Иванов Тимофеев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно