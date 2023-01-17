Петрова (Преснова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти20.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
16.02.1900
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1902
Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1904
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Агафия Никаноровна
Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1911
Причина смерти: От паралича
Похороны
22.08.1911
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя