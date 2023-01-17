Петрова (Преснова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Преснова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

20.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Преснов Иван Ипатиевич

Мать: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1900

Муж: Петров Никанор Петрович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Лукин Иван Никанорович

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1904

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Агафия Никаноровна

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
20.08.1911
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От паралича
Похороны
22.08.1911
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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