Schockhoff Eduard Adonius — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schockhoff Eduard Adonius

Место рождения

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia

Дата рождения

19.12.1810

Дата смерти

01.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1810

Отец: Schockhoff Anton Friedrich

Мать: Schockhoff Caroline Elisabeth

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
28.11.1841

Сын: Schockhoff Carl Eduard

Мать ребёнка: не указана

Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
01.11.1867
Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
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