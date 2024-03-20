Schockhoff Eduard Adonius
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рождения19.12.1810
Дата смерти01.11.1867
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1810
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
28.11.1841
Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
01.11.1867
Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia