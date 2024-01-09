Кукликов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кукликова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кукликова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна