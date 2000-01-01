Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дмитрей
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтей
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизар
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Александрова
Смерть
Неизвестно