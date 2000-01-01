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Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Мать: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дмитрей

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтей

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизар

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Александрова

Смерть
Неизвестно
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