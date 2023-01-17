Кассо Лев Аристидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кассо Лев Аристидович

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Место рождения

г. Париж, Франция

Дата рождения

1865

Дата смерти

09.12.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Франция
Место жительства
С 1865
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1892 по 1895
г. Дерпт, Дерптский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1895 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1899 по 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.12.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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