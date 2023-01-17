Кассо Лев Аристидович
Место рожденияг. Париж, Франция
Дата рождения1865
Дата смерти09.12.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1865
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1892 по 1895
г. Дерпт, Дерптский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1895 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1899 по 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910 по 1914
Смерть
09.12.1914