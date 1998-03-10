Тищенко (Швандэр) Лукия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Швандэр) Лукия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1914

Дата смерти

10.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1947

Дочь: Наумова Галина Филипповна

Отец ребёнка: Тищенко Филипп Петрович

Алтайский край, Краюшкинский район, ст. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Филипп Петрович

Смерть
10.03.1998
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