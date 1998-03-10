Тищенко (Швандэр) Лукия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1914
Дата смерти10.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1947
Дочь: Наумова Галина Филипповна
Отец ребёнка: Тищенко Филипп Петрович
Алтайский край, Краюшкинский район, ст. Озерки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1998