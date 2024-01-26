Макаров Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1884
Родился в Ульяновской обл
Рождение ребёнка
23.12.1929

Дочь: Каруна Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Макарова (Ланцева) Александра Евлатьевная

Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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