Макаров Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1884
Родился в Ульяновской обл
Рождение ребёнка
23.12.1929
Дочь: Каруна Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Макарова (Ланцева) Александра Евлатьевная
Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область