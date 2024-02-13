Бешененко Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Семен Павлович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Павел Егорович

Мать: Бешененко (Овсянникова) Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мичман СФ с 19445 по 1963 г.
Образование
Неизвестно
7 классов школы
Работа или профессия
С 1963 по Неизвестно
заведовал колхозным садом
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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