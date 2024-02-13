Бешененко Семен Павлович
Место рожденияс.Залевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
мичман СФ с 19445 по 1963 г.
Образование
Неизвестно
7 классов школы
Работа или профессия
С 1963 по Неизвестно
заведовал колхозным садом
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно