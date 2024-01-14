Креков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Креков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатилова (Крекова) Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Креков Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно