Креков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Креков Иван

Мать: Крекова (Дмитриева) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатилова (Крекова) Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Крекова Ирма Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекова Ирма Александровна

Смерть
Неизвестно

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