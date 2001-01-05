Гараева Фахима Салахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926
Отец: Гараев Салахутдин Гараевич
Мать: Бибизайнеп
Рождение ребёнка
29.08.1955
Дочь: Кашапова Амина Ахтямовна
Отец ребёнка: Кашапов Ахтям
Рождение ребёнка
30.05.?
Дочь: Кашапова Ильфира Ахтямовна
Отец ребёнка: Кашапов Ахтям
Рождение ребёнка
30.09.?
Отец ребёнка: Кашапов Ахтям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашапов Ахтям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашапов Ахтям
Смерть
2009