Гараева Фахима Салахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГараева Фахима Салахутдиновна

Гараева Фахима Салахутдиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: Гараев Салахутдин Гараевич

Мать: Бибизайнеп

Рождение ребёнка
29.08.1955

Дочь: Кашапова Амина Ахтямовна

Отец ребёнка: Кашапов Ахтям

Рождение ребёнка
30.05.?

Дочь: Кашапова Ильфира Ахтямовна

Отец ребёнка: Кашапов Ахтям

Рождение ребёнка
30.09.?

Сын: Кашапов Хамза Ахтямович

Отец ребёнка: Кашапов Ахтям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашапов Ахтям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашапов Махмуд Ахтямович

Отец ребёнка: Кашапов Ахтям

Смерть
2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close