Бровкин Фрол Петрович 14.08.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин Фрол Петрович

Бровкин Фрол Петрович

avatar

Место рождения

Дедилово, Киреевский район, Тульская область

Дата рождения

14.08.1888

Дата смерти

23.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1888

Отец: Бровкин Пётр

Мать: не указана

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева (Бровкина) Мария Фролловна

Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Гумерова (Бровкина) Александра Фролловна

Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения либо 02.08.1926 либо 02.08.1927
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Деабальт (Бровкина) Екатерина Фролловна

Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.01.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.