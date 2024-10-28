Бровкин Фрол Петрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1888
Дата смерти23.01.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1888
Отец: Бровкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева (Бровкина) Мария Фролловна
Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Гумерова (Бровкина) Александра Фролловна
Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева
Дата рождения либо 02.08.1926 либо 02.08.1927
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Деабальт (Бровкина) Екатерина Фролловна
Мать ребёнка: Бровкина (Белобрагина) Ирина Григорьева
Смерть
23.01.1964