Бутузова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутузова) Мария

Отец ребёнка: Бутузов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутузов Кирилл

Рождение ребёнка
12.03.1875

Дочь: Гущина (Бутузова) Дарья

Отец ребёнка: Бутузов Кирилл

Рождение ребёнка
24.03.1880

Сын: Бутузов Алексей

Отец ребёнка: Бутузов Кирилл

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Бутузов Иван

Отец ребёнка: Бутузов Кирилл

Смерть
Неизвестно

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