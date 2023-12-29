Бутузова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутузова) Мария
Отец ребёнка: Бутузов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутузов Кирилл
Рождение ребёнка
12.03.1875
Дочь: Гущина (Бутузова) Дарья
Отец ребёнка: Бутузов Кирилл
Рождение ребёнка
24.03.1880
Сын: Бутузов Алексей
Отец ребёнка: Бутузов Кирилл
Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Бутузов Иван
Отец ребёнка: Бутузов Кирилл
Смерть
Неизвестно