(Чашина) Анна Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: [чашина] Христинья Михайлова
Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1826