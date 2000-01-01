(Чашина) Анна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чашина) Анна Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1826

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чашин Никита Михайлов

Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: [чашина] Христинья Михайлова

Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров

Рождение ребёнка
1813

Сын: [чашин] Иван Михайлов

Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чашин Михаил Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1826
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