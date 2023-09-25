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Хохлов Александр Яковлевич

Место рождения

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.08.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1849 ст.

Отец: Хохлов Яков Павлович

Мать: Хохлова Ксения Ефимовна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Крещение
18.09.1849 ст.
Устьянцево, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Смерть
Неизвестно

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