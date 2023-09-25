Хохлов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1849 ст.
Отец: Хохлов Яков Павлович
Мать: Хохлова Ксения Ефимовна
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Крещение
18.09.1849 ст.
Устьянцево, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Смерть
Неизвестно