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Женский

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Мать

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Дети

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АЛ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Прусаков Степан

Отец ребёнка: Прусаков Иван

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Прусаков Дмитрий

Отец ребёнка: Прусаков Иван

В фонде Карачевского волисполкома имеется список за 1928г. домохозяев деревни Фроловка. В списке 11 домохозяев по фамилии Прусаковы, в том числе - Дмитрий Иванович, который подрабатывал починкой сапог... Показать все

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