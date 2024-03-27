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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Прусаков Степан
Отец ребёнка: Прусаков Иван
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Прусаков Дмитрий
Отец ребёнка: Прусаков Иван
В фонде Карачевского волисполкома имеется список за 1928г. домохозяев деревни Фроловка. В списке 11 домохозяев по фамилии Прусаковы, в том числе - Дмитрий Иванович, который подрабатывал починкой сапог... Показать все