Комиссарова (Комиссарова) Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Комиссарова) Александра Осиповна

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Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

После 17.05.1852 ст.

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1852 ст.

Отец: Комиссаров Осип Иванович

Мать: не указана

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Власова Матрёна Гавриловна

Отец ребёнка: Комиссаров Гавриил Арсеньевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1889 ст.

Дочь: Завьялова Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Комиссаров Гавриил Арсеньевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1889
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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