Комиссарова (Комиссарова) Александра Осиповна
Место рождения
Дата рожденияПосле 17.05.1852 ст.
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1852 ст.
Отец: Комиссаров Осип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Власова Матрёна Гавриловна
Отец ребёнка: Комиссаров Гавриил Арсеньевич
Рождение ребёнка
24.06.1889 ст.
Дочь: Завьялова Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Комиссаров Гавриил Арсеньевич
Смерть
После 1889