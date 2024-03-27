Валиахметов Шафагат Миншакирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валиахметов Миншакир
Мать: Валиахметова ?
Рождение ребёнка
19.10.199
Дочь: Хисмятова Гулия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности