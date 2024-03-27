Валиахметов Шафагат Миншакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Шафагат Миншакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

195 г.р.

Жена

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Дети

199 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валиахметов Миншакир

Мать: Валиахметова ?

Рождение ребёнка
19.10.199

Дочь: Хисмятова Гулия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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