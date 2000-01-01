Цаликов Ахмед Тембулатович
Место рожденияс. Ногкау, Алагирский р-н, Северная Осетия
Дата рождения1882
Дата смерти02.09.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ногкау, Алагирский р-н, Северная Осетия
Смерть
02.09.1928
г. Варшава, Польша