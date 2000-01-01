Цаликов Ахмед Тембулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликов Ахмед Тембулатович

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Место рождения

с. Ногкау, Алагирский р-н, Северная Осетия

Дата рождения

1882

Дата смерти

02.09.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ногкау, Алагирский р-н, Северная Осетия
Смерть
02.09.1928
г. Варшава, Польша
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