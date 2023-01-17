Бойко (Богданова) ??? Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викленко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Василий
Смерть
Неизвестно