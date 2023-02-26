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Богомолов Маркел Лукьянович

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Место рождения

Саратовская Губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Чигарева Федосья Маркеловна

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Богомолов Ефим Маркелович

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Богомолов Михаил Маркелович

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Богомолов Леонтий Маркелович

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Маркеловна

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Маркеловна

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Маркеловна

Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Анастасия Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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