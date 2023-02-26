Богомолов Маркел Лукьянович
Место рожденияСаратовская Губерния
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Чигарева Федосья Маркеловна
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Богомолов Ефим Маркелович
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Богомолов Михаил Маркелович
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Богомолов Леонтий Маркелович
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Маркеловна
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Маркеловна
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Маркеловна
Мать ребёнка: Богомолова Анастасия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно