Распопов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1960

Дочь: Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Александр

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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