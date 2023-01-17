Распопов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1960
Дочь: Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Александр
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Михайловна
Смерть
Неизвестно