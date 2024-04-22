Роенко (Вьялкина) Галина Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роенко Федор Александрович
Отец ребёнка: Роенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Роенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роенко Александр
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область