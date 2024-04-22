Роенко (Вьялкина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роенко (Вьялкина) Галина Федоровна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960

Отец: Вьялкин Федор Васильевич

Мать: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роенко Федор Александрович

Отец ребёнка: Роенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Роенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роенко Александр

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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