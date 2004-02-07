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Елисеев Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1954

Дата смерти

07.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1954

Отец: Елисеев Дмитрий Васильевич

Мать: Елисеева (Инютина) Клавдия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева (Комарова) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
04.08.1979

Дочь: Грачева (Елисеева) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева (Комарова) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
28.12.1983

Дочь: Осипова (Елисеева) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Елисеева (Комарова) Елена Юрьевна

Смерть
07.02.2004
пропал без вести, после гуляний (не помню, что отмечали родители), он поехал домой один, жил тогда папа с мамой в поселке Гагарский. и на момент пропажи он должен был на след. день поехать в пансионат... Показать все

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