Елисеев Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1954
Дата смерти07.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1979
Дочь: Грачева (Елисеева) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева (Комарова) Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
28.12.1983
Дочь: Осипова (Елисеева) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Елисеева (Комарова) Елена Юрьевна
Смерть
07.02.2004
пропал без вести, после гуляний (не помню, что отмечали родители), он поехал домой один, жил тогда папа с мамой в поселке Гагарский. и на момент пропажи он должен был на след. день поехать в пансионат... Показать все