Петренко прасковья алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко прасковья алексеевна

Место рождения

Ямангой

Дата рождения

24.02.1941

Дата смерти

10.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1941

Отец: Петренко Алексей алексеевич

Мать: Свитенко Анна Кузьминична

всегда говорила что родилась1 марта
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысь анатолий петрович

Бракосочетание
13.11.1963

Муж: Крысь анатолий петрович

Рождение ребёнка
26.10.1967

Дочь: Крысь Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Крысь анатолий петрович

Смерть
10.06.2020
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край

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