Петренко прасковья алексеевна
Место рожденияЯмангой
Дата рождения24.02.1941
Дата смерти10.06.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1941
всегда говорила что родилась1 марта
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.11.1963
Рождение ребёнка
26.10.1967
Дочь: Крысь Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Крысь анатолий петрович
Смерть
10.06.2020
Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край