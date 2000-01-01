Колодеев Гавриил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодеев Гавриил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодеев Николай Николаевич

Мать: Колодеева ? ?

Рождение ребёнка
26.03.1940

Дочь: Колодеева Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1940

Сын: Колодеев Виталий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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