Колодеев Гавриил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колодеев Николай Николаевич
Мать: Колодеева ? ?
Рождение ребёнка
26.03.1940
Дочь: Колодеева Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1940
Сын: Колодеев Виталий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана