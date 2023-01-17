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Лебедев Василий Вячеславович

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Место рождения

Сметанино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.09.1893

Дата смерти

27.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Сметанино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1912 по 1917
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1917 по 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
27.03.1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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