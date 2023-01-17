Лебедев Василий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения09.09.1893
Дата смерти27.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1917
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1917 по 1969
Смерть
27.03.1969