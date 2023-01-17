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Губин Иван

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

1811 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Губин Григорий

Мать: Губина Ольга

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Губин Василий

Мать ребёнка: Губина Наталья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Губин Семен

Мать ребёнка: Губина Наталья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Губина Наталья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Наталья

Смерть
Неизвестно
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