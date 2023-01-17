Губин Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Губин Григорий
Мать: Губина Ольга
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Губин Василий
Мать ребёнка: Губина Наталья
Рождение ребёнка
02.09.1890
Сын: Губин Семен
Мать ребёнка: Губина Наталья
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Губина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Наталья
Смерть
Неизвестно