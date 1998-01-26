Hansson (Myllykoski) Hilda
Место рожденияKauhajoki, Finland
Дата рождения15.07.1916
Дата смерти26.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hansson ?
Отец ребёнка: Hansson Karl Herman
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hansson Karl Herman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hansson ?
Отец ребёнка: Hansson Karl Herman
Смерть
26.01.1998