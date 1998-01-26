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Hansson (Myllykoski) Hilda

Место рождения

Kauhajoki, Finland

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

26.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hansson ?

Отец ребёнка: Hansson Karl Herman

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hansson Karl Herman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hansson ?

Отец ребёнка: Hansson Karl Herman

Смерть
26.01.1998

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