Киселев Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Генадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1969

Сын: Киселев Олег Генадьевич

Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.?

Сын: Киселев Константин Генадьевич

Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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