Киселев Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1969
Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.?
Сын: Киселев Константин Генадьевич
Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно