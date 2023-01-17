Носкова (Махалкина) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Махалкина) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.12.1912

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912

Отец: Махалкин Яков Иванович

Мать: Карпина Надежда Петровна

Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1933

Дочь: Горева Галина Александровна

Отец ребёнка: Носков Александр Алексеевич

Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Александр Алексеевич

Смерть
1978
Нарва, Ямбургский уезд
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