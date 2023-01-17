Носкова (Махалкина) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1912
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912
Отец: Махалкин Яков Иванович
Мать: Карпина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
22.01.1933
Дочь: Горева Галина Александровна
Отец ребёнка: Носков Александр Алексеевич
Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1978
Нарва, Ямбургский уезд