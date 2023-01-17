Корочкина (Мельникова) Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
1892
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Корочкин Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Корочкин Гавриил Васильев
Смерть
Неизвестно