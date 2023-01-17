Корочкина (Мельникова) Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкина (Мельникова) Евдокия Прокопьева

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Мельников Прокопий Иванов

Мать: Мельникова Акилина Афанасьевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1892

Муж: Корочкин Гавриил Васильев

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корочкин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Корочкин Гавриил Васильев

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Корочкин Гавриил Васильев

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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