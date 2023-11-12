Сиволоб (Кравцова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволоб (Кравцова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сиволоб Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Рождение ребёнка
09.05.1920

Сын: Сиволоб Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костяева Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Старая Полона, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Домна Кондратьевна

Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович

Смерть
Неизвестно
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