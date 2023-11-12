Сиволоб (Кравцова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сиволоб Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Рождение ребёнка
09.05.1920
Сын: Сиволоб Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костяева Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Старая Полона, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Домна Кондратьевна
Отец ребёнка: Сиволоб Кондрат Исаакович
Смерть
Неизвестно