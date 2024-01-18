Романов Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отрошенко Яна Леонидовна
Рождение ребёнка
10.07.2018
Дочь: Романова Есения Михайловна
Мать ребёнка: Отрошенко Яна Леонидовна
Рождение ребёнка
24.02.2020
Мать ребёнка: Отрошенко Яна Леонидовна