Романов Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрошенко Яна Леонидовна

Рождение ребёнка
10.07.2018

Дочь: Романова Есения Михайловна

Мать ребёнка: Отрошенко Яна Леонидовна

Рождение ребёнка
24.02.2020

Сын: Романов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Отрошенко Яна Леонидовна

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