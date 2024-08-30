Табаров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Табаров Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Табарова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Табаров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Табарова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Табарова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1915