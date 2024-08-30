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Табаров Алексей Александрович

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Табаров Александр

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Табарова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Табаров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Табарова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Табарова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1915
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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