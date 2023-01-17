Ершов Аркадий (Александр) Павлович
Место рождения
Дата рождения27.08.1878
Дата смерти03.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1901
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1927
Место жительства
С 1927 по 1929
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1929 по 1930
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.11.1937
Кемеровская обл.