Ершов Аркадий (Александр) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Аркадий (Александр) Павлович

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

27.08.1878

Дата смерти

03.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
С 1897 по 1901
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1927
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
С 1927 по 1929
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1929 по 1930
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.11.1937
Кемеровская обл.
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