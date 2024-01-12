Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1668
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1684 и 1684
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Бракосочетание
До 1694
Муж: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Гаврил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Смерть
Между 1722 и 1741