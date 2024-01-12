Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1668

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1668 г.р.

Дети

Между 1684 и 1684 г.р.
Около 1704 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1684 и 1684

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1694

Муж: Михаил Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1722 и 1741
Копытово, Шуйский район, Северный край
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