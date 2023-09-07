Шомполова Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1900 ст.
Сын: Шомполов Константин Федорович
Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Сын: Шомполов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Дочь: Шомполова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.
Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно