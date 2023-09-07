Шомполова Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполова Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1900 ст.

Сын: Шомполов Константин Федорович

Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич

Старо, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Сын: Шомполов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич

Старо, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Дочь: Шомполова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич

Старо, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.

Сын: Шомполов Илья Федорович

Отец ребёнка: Шомполов Федор Григорьевич

Старо, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомполов Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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