Кадырова (Гирфанова) Ефяк
Место рожденияБашкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево
Дата рождения18.06.1924
Дата смерти06.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924
Отец: Гирфанов Ахмет
Работа или профессия
Неизвестно
учительница, воспитательница в детском саду
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
1951
Муж: Кадыров Габдельхай
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадыров Габдельхай
Смерть
06.07.2003
Похороны
Неизвестно