Кадырова (Гирфанова) Ефяк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадырова (Гирфанова) Ефяк

Место рождения

Башкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево

Дата рождения

18.06.1924

Дата смерти

06.07.2003

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1924

Отец: Гирфанов Ахмет

Мать: Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама

Работа или профессия
Неизвестно
учительница, воспитательница в детском саду
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
1951

Муж: Кадыров Габдельхай

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадыров Габдельхай

Смерть
06.07.2003
Похороны
Неизвестно

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