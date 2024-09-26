Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бардаков Данил Маркович

Мать: Бардакова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полях) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полях Иван

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Полях Николай Иванович

Отец ребёнка: Полях Иван

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1972

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