Полях (Бардакова) Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Полях Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Полях Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полях) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полях Иван
Рождение ребёнка
15.05.1922
Отец ребёнка: Полях Иван
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1972